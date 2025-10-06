Ece Erken’den olay yaratan gönderme!



Lise Defteri dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Ece Erken o dönemde güzelliği ve oyunculuktaki yeteneği ile dikkatleri üzerine çekse de oyunculuk kariyeri uzun ömürlü olmadı. Ekran önünde sürdürmek istediği kariyerine sabah kuşağı programlarıyla devam etti.

Bununla birlikte fırtınalı aşk hayatına üç evlilik sığdırd. 2007 yılında ilk evliliğini Tuncer Öztarhan ile yaptı ancak evliliği çok uzun sürmedi. Öztarhan ile 2009’da boşanma kararı alan Erken, İkinci kez aşkı Serkan Uçar’da buldu. Bu evlilikle anne olma heyecanını yaşayan Ece Erken oğluna Eymen adını verdi. Üçüncü evliliğini Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaptı. Mahmutyazıcıoğlu 2022 yılında hayatını kaybetti.

Son dönemlerde Sinan Akçıl ile yaşadığı aşk nedeniyle ‘enişteci’ ilan edilmesi ve ani ayrılık kararıyla magazin gündemine bomba gibi düşen sanatçının sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda dikkat çekiyor.

Ece Erken cephesinde ayrılık kararının ardından sular bir türlü durulmadı. Erken olay paylaşımını dakikalar içinde kaldırdı ama dikkatli takipçileri yakaladı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ece Erken, Akçıl ile olan ilişkisinde linç girişimlerinin odağı haline gelmişti. Çiftin ani ayrılık kararı da birliktelikleri kada konuşuldu.

Erken, ayrılık sonrası şu açıklamayı yayımlamıştı:

''Tadımı kaçıran kimseyi istemiyorum, huzursuzluk veren hiçbir olayın içinde olmak istemiyorum. Bana iyi gelmeyen insanlarla bir arada kalmak istemiyorum. Kaostan, kötülükten, ajitasyondan çok sıkıldım. Yaşasın kendi halindelik, yaşasın sakinlik.''



Bu kez de ünlü sunucunun yazdıktan sonra kaldırdığı o mesaj dikkat çekti;



''Hayatım ya sen oyuncu değilsin ki, hiç oyuncu olmadın ki. Eski sevgililerinden bahseden veya arada kalan bir kadınsın sadece. Sen hiçbir zaman meslek sahibi olmadın. Ne diyeyim daha senin bir mesleğin yok.''

