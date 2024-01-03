Ece Erken'e büyük şok. Bodrum'da polis kontrolünde ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Ece Erken'e büyük şok. Bodrum'da polis kontrolünde ortaya çıktı
Ünlü sunucu Ece Erken, İstanbul’dan aldığı elektrikli motosikletin Bodrum’daki polis kontrolünde çalıntı olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.

Ece Erken, İstanbul’dan satın aldığı aracın Bodrum’da polis tarafından durdurulduğunda plakasının başka bir araca ait olduğunu fark etti.

4-001.jpg

Ekran Haber’in Dilek Yaman Demir imzalı haberine göre; eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin ardından zor zamanlar geçiren Ece Erken, İstanbul’dan aldığı yazın kullandığı elektrikli motosikletin

2-002.jpg

Bodrum’daki polis kontrolünde çalıntı, motor numarasının değiştirilmiş olduğu ortaya çıktı. Motosiklet, trafik ekipleri tarafından otoparka çekildi.

5-001.jpg

MAĞDUR OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ece Erken, motosikletin “trafikten men edilmiş” olduğundan haberi olmadığını ve motor numarasının değiştirilmesinde masum olduğunu söyledi. Ünlü sunucu, mağdur edildiğini ve satıcıdan şikayetçi oldu.

1-003.jpg

‘CHANGE’ YÖNTEMİ

Change yöntemi kanuna aykırıdır. Change yöntemi, bir aracın şasi veya motor numarasının başka bir araçtan alınması işlemidir. Bu yöntem, genelde çalıntı veya hasarlı araçları sahte evraklarla satmak için kullanılır.

Change yöntemi ile satılan bir aracı anlamak için, aracın kimliğini, şasi numarasını, kaynak izlerini ve değişiklik işaretlerini incelemek gerekir.

4-002.jpg

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken 11 Mayıs 1978’de Çorlu’da dünyaya geldi. 43 yaşındaki başarılı sunucu Samsun kökenlidir. Babası asker olduğu için çeşitli şehirlerde bulundu. Beşiktaş Anadolu Lisesi’ni bitirdi.

6-001.jpg

Sunuculuk hayatına Kıbrıs’ta 12 yaşında başladı. Türkiye’nin önde gelen radyolarında çalıştı. Kral TV, Metropol FM, Alem FM, Show Radyo, Radyo Viva gibi radyolarda görev yaptı. Televizyonculuk hayatında da adından bahsettiren sunucu ilk olarak Star TV’de çalıştı.

8-001.jpg

Kanal 6, Genç TV, Number One TV gibi kanallarda yer aldı. Birçok televizyon programına sunuculuk yaptı. Fox TV’de Aç Aç Kazan, Kanaltürk’te Hayata Gülerken, Beyaz TV’de Tatlım Benim ve TRT 1’de yayınlanan İyi Fikir gibi programların sunuculuğunu üstlendi.

7-002.jpg

Ece Erken’in Serkan Uçar ile olan evliliğinden Eymen isminde bir oğlu var. 28 Haziran 2021 tarihinde Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlendi. 27 Ocak 2022 tarihinde eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

9-001.jpg

8-002.jpg

10-001.jpg

11-002.jpg

12-002.jpg

13-002.jpg

14-002.jpg

15-002.jpg

İlgili Haberler
Ece Erken'in Çin isyanı. 'Pis misiniz nesiniz'
Eski eşinden Ece Erken'e uzaklaştırma kararı.
Ece Erken eski eşine dava açtı
Ece Erken'den eski eşine sert sözler
Ece Erken çocuğunun babası olan ilk eşine öfke kustu. ''Önce nafakanı öde''
Eşi öldürülen Ece Erken'den flaş karar
Son Haberler
Kıdem tazminatında tavan ücret belli oldu. Bakın kaç liraya yükseldi Ekonomi
Kıdem tazminatında tavan ücret belli oldu. Bakın kaç liraya yükseldi
Real Madrid ile ilk maçına çıkması beklenen Arda'dan maça saatler kala paylaşım geldi Spor
Real Madrid ile ilk maçına çıkması beklenen Arda'dan maça saatler kala paylaşım geldi
İsmail Kartal 3 yıldızın ismini verdi Spor
İsmail Kartal 3 yıldızın ismini verdi
Baba ve 3 oğlundan anneye akıl almaz tuzak. Av tüfeğiyle kurşunladılar Gündem
Baba ve 3 oğlundan anneye akıl almaz tuzak. Av tüfeğiyle kurşunladılar
Seçil Erzan'ın telefon trafiğinde Dallas'ın papucu dama atıldı. Aşk kıskançlığının tamamı ifşa oldu Gündem
Seçil Erzan'ın telefon trafiğinde Dallas'ın papucu dama atıldı. Aşk kıskançlığının tamamı ifşa oldu
Yoksulun gıda enflasyonu yüzde 100’ü aştı. DİSK açıkladı Ekonomi
Yoksulun gıda enflasyonu yüzde 100’ü aştı. DİSK açıkladı
Kırmızı bültenle aranan Hollandalı, Alanya'da yakalandı Gündem
Kırmızı bültenle aranan Hollandalı, Alanya'da yakalandı