Ece Erken'e büyük şok. Bodrum'da polis kontrolünde ortaya çıktı

Ece Erken, İstanbul’dan satın aldığı aracın Bodrum’da polis tarafından durdurulduğunda plakasının başka bir araca ait olduğunu fark etti.

Ekran Haber’in Dilek Yaman Demir imzalı haberine göre; eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin ardından zor zamanlar geçiren Ece Erken, İstanbul’dan aldığı yazın kullandığı elektrikli motosikletin

Bodrum’daki polis kontrolünde çalıntı, motor numarasının değiştirilmiş olduğu ortaya çıktı. Motosiklet, trafik ekipleri tarafından otoparka çekildi.

MAĞDUR OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ece Erken, motosikletin “trafikten men edilmiş” olduğundan haberi olmadığını ve motor numarasının değiştirilmesinde masum olduğunu söyledi. Ünlü sunucu, mağdur edildiğini ve satıcıdan şikayetçi oldu.

‘CHANGE’ YÖNTEMİ

Change yöntemi kanuna aykırıdır. Change yöntemi, bir aracın şasi veya motor numarasının başka bir araçtan alınması işlemidir. Bu yöntem, genelde çalıntı veya hasarlı araçları sahte evraklarla satmak için kullanılır.

Change yöntemi ile satılan bir aracı anlamak için, aracın kimliğini, şasi numarasını, kaynak izlerini ve değişiklik işaretlerini incelemek gerekir.

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken 11 Mayıs 1978’de Çorlu’da dünyaya geldi. 43 yaşındaki başarılı sunucu Samsun kökenlidir. Babası asker olduğu için çeşitli şehirlerde bulundu. Beşiktaş Anadolu Lisesi’ni bitirdi.

Sunuculuk hayatına Kıbrıs’ta 12 yaşında başladı. Türkiye’nin önde gelen radyolarında çalıştı. Kral TV, Metropol FM, Alem FM, Show Radyo, Radyo Viva gibi radyolarda görev yaptı. Televizyonculuk hayatında da adından bahsettiren sunucu ilk olarak Star TV’de çalıştı.

Kanal 6, Genç TV, Number One TV gibi kanallarda yer aldı. Birçok televizyon programına sunuculuk yaptı. Fox TV’de Aç Aç Kazan, Kanaltürk’te Hayata Gülerken, Beyaz TV’de Tatlım Benim ve TRT 1’de yayınlanan İyi Fikir gibi programların sunuculuğunu üstlendi.

Ece Erken’in Serkan Uçar ile olan evliliğinden Eymen isminde bir oğlu var. 28 Haziran 2021 tarihinde Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlendi. 27 Ocak 2022 tarihinde eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.