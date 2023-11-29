Ece Erken'in Çin isyanı. 'Pis misiniz nesiniz'

Dünyayı kasıp kavuran ve milyonlarca insanın ölümüne yol açan Koronavirüs salgını Çin'den dünyaya yayılmış ve herkesin hayatını derinden etkilemişti.

Yapılan aşılara rağmen halen varlığını sürdüren ve tehdit oluşturmaya devam eden Koronavirüs salgını devam ederken, Çin'den yayılan yeni bir virüs haberi pek çok kişinin olduğu gibi Ece Erken'in de dikkatini çekti.

Çin'de başlayan yeni salgının haberini fotoğraflayarak Instagram hesabından paylaşan Ece Erken, adeta salgın hastalıkların kaynağı haline gelen Çin'le ilgili olarak şu yorumu yaptı:

"Yeter ama ya hep de Çin'den... Pis misiniz nesiniz ya"