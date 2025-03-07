Ece Gürel'in ölüm haberi sonrası Oğuzhan Uğur isyan etti! Yapılan paylaşımlara ateş püskürdü

Belgrad Ormanı'nda kaybolmasının ardından 4 gün sonra donmak üzereyken bulunan Mimar Ece Gürel'den kahreden haber geldi. Hastaneye kaldırılırken kalbi duran Gürel, yapılan müdahaleyle yaşama tekrardan döndürülmüştü. Genç kadının bugün sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi.

ORGAN YETMEZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda olan Gürel daha sonra hipotermi ve açlık-susuzluğa bağlı organ yetmezliği sebepleri ile bu sabahın ilk saatlerinde hayatını kaybetti.

Oğuzhan Uğur, Gürel'in hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından,

"Sağ bulunması ‘müjde’ başlığıyla duyurulmuştu. Kaybolan insanların başına gelenler ve yüzdesi yüksek hazin sonları o kadar işlemişti ki içimize, Ece Gürel’in sağ bulunması zayıflayan iyi haber kasımızı tekrar çalıştırdı, afalladık" diyerek o görüntülerin yayınlanmasına sitem etti:

"ÇEKTİĞİ IZDIRABIN ÇIĞLIĞINI DİNLETTİLER"

"Bulunduğu an kayda girdi telefonlar, gözlerindeki donuk bakışları izlettiler bize, çektiği ızdırabın çığlıklarını dinlettiler. Söylendik ama şaşkındık iyi habere, kızamadık. İzledik söylene söylene. Sağlığına kavuşup yapacağı açıklamayla nasılsa hepsini unutacaktık. Geride bırakacaktık. Olmadı… Meğer bir kadının kurtuluşunu değil, hazin sonunu izletmişler bize. Kahroluyorum…"

“KEŞKE HABERLER ‘MÜJDE!’ BAŞLIKLARIYLA KALSAYDI”

Oğuzhan Uğur daha sonra ise Ece Gürel hakkında yapılan yorumlara değinerek isyan etti ve şunları söyledi:

"Elbette şimdi sıra fahri X dedektiflerinde. ‘Cinler yaptı’ başlığıyla az evvel açılışı yaptı bazı hesaplar. Bazıları madde kullandığından neredeyse emin. Saldırıya uğradığını düşünenler de az değil. ‘Kadın başına parkta ne işi varmış’ diyenler de her zamanki gibi yerlerini almışlar. Olmazlarsa olmaz… Kim ne derse desin, gerçek ne olursa olsun. Muhtaç olduğumuz bir iyi haber daha kursağımızda kaldı. Fantastik tahminlerin dozu ne olursa olsun, yaşanan trajedinin gerçekliğiyle boy ölçüşemeyecek. Bir insanı, bir kadını daha kaybettik. Keşke haberler ilk attıkları ‘müjde!’ başlıklarıyla kalsaydı. Yine olmadı. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır dilerim."

İşte sosyal medyadan yapılan o yorumlar;