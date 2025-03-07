Sağlık Bakanlığı'ndan Ece Gürel açıklaması...

İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolan 36 yaşındaki mimar Ece Gürel, gece saatlerinde bulunduktan sonra Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede kalbi duran kadına doktorlar müdahale edip tekrar hayata bağlamıştı.

SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Ece Gürel’in ölüm nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Allah rahmet eylesin, Mimar Ece hanımı kaybettik, gece 3.00'te. Aşırı bir hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. Ailesine sabırlar diliyorum. Sonuçta çok acı bir olay, gerçekten eşine sabırlar diliyorum, Allah rahmet eylesin."

CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ

Ece Gürel'in cenazesi Adli Tıp'taki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazesi Güneşli Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip Güneşli Merkez Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Gürel'in cenazesinin kılınan namazın ardından İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.