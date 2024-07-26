Ece Seçkin Ali Koç'un mektubunu paylaştı

Yeni sezon öncesi ünlü isimlere takımın yeni sezon formalarını özel bir mektupla hediye eden Fenerbahçe yönetimi şarkıcı Ece Seçkin’i de unutmadı.

"SALI GÜNÜ KADIKÖY'DEYİM"

Aldığı hediye ile havalara uçan ünlü şarkıcı formayı ve Ali Koç’un mektubunu sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

Ece Seçkin yaptığı paylaşımda, “Sayın Ali Koç’a bu anlamlı mektubundan ve forma hediyesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu sezon bu formayla takımımı hiç yalnız bırakmayıp sık sık Kadıköy’de olacağım. Salı günü Kadıköy’de olayım o halde” ifadelerini kullandı.

Ece Seçkin’in paylaşımı sosyal medyada gündem olurken taraftarlar esprili bir şekilde "bizde forma isteriz" yorumunda bulundu.

LUGANO İLE KARŞILAŞACAKLAR

Sarı-lacivertliler 30 Temmuz Salı günü saat 20.00’de İsviçre temsilcisi Lugano ile Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz İsviçre’de oynanan mücadelede rakibini 4-3 mağlup etmeyi başarmıştı.