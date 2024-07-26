Ece Seçkin Ali Koç'un mektubunu paylaştı

Düzenleme: Cemile Balcı
Ece Seçkin Ali Koç'un mektubunu paylaştı

Şarkıcı Ece Seçkin Ali Koç'un kendisine gönderdiği hediye ve mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeni sezon öncesi ünlü isimlere takımın yeni sezon formalarını özel bir mektupla hediye eden Fenerbahçe yönetimi şarkıcı Ece Seçkin’i de unutmadı.

"SALI GÜNÜ KADIKÖY'DEYİM"

Aldığı hediye ile havalara uçan ünlü şarkıcı formayı ve Ali Koç’un mektubunu sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

Ece Seçkin yaptığı paylaşımda, “Sayın Ali Koç’a bu anlamlı mektubundan ve forma hediyesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu sezon bu formayla takımımı hiç yalnız bırakmayıp sık sık Kadıköy’de olacağım. Salı günü Kadıköy’de olayım o halde” ifadelerini kullandı.

Ece Seçkin’in paylaşımı sosyal medyada gündem olurken taraftarlar esprili bir şekilde "bizde forma isteriz" yorumunda bulundu.

LUGANO İLE KARŞILAŞACAKLAR

Sarı-lacivertliler 30 Temmuz Salı günü saat 20.00’de İsviçre temsilcisi Lugano ile Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz İsviçre’de oynanan mücadelede rakibini 4-3 mağlup etmeyi başarmıştı.

gtabrodxcaaagwu.jpg

İlgili Haberler
Galatasaray'ın 203. yabancısı Elias Jelert
Galatasaray'ın 203. yabancısı Elias Jelert
Arda Güler Amerika'ya gidiyor
Arda Güler Amerika'ya gidiyor
Son Haberler
Yaralı serçeyi kurtarmak için yola atladı kamyon çarptı Gündem
Yaralı serçeyi kurtarmak için yola atladı kamyon çarptı
Bodrum'a yolcu akını. 3 bin 53 kişi geldi Yerel Haberler
Bodrum'a yolcu akını. 3 bin 53 kişi geldi
MHK'de deprem Spor
MHK'de deprem
'Böyle turnuvalarda lobi adamcılık döner. Annem kahrından öldü' Spor
'Böyle turnuvalarda lobi adamcılık döner. Annem kahrından öldü'
Seçil Erzan davasında flaş detay. Kayıp milyonların izi bulundu Gündem
Seçil Erzan davasında flaş detay. Kayıp milyonların izi bulundu
Türkiye'nin yüzer üretim tesisi 2026'da üretime başlayacak Ekonomi
Türkiye'nin yüzer üretim tesisi 2026'da üretime başlayacak
Fenerbahçe eski yıldızını transfer etti Spor
Fenerbahçe eski yıldızını transfer etti