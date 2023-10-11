Ece Seçkin evliliğini ayakta tutan tek şeyi açıkladı

Hastalığıyla ilgili açıklamaları dikkat çeken pop müziğin sevilen ismi Ece Seçkin, evliliğini ayakta tutan şeyin ne olduğunu anlattı.

Ece Seçkin evliliğini ayakta tutan tek şeyi açıkladı

Ünlü popçu Ece Seçkin, idiyopatik kronik alerji hastası olduğunu açıklamıştı.

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Seçkin hastalık sürecinde başına gelenleri şöyle anlatmıştı:
"İdiyopatik kronik alerji, yani sebebi bilinmeyen, tanısı konulamayan… Çok kötü şekilde iki yıl sürdü. Rahatsızlığımın ne olduğunun bulunması biraz zor olduğu için doğru tedaviye başlayamamıştık. Ama sonra doktorumun teşhis koyması ve doğru tedaviyle hayatım kolaylaştı. Yaklaşık yedi ay kadar işkence çektim. Sonrasında doğru tedaviyle iyi bir yere geldik. Ve iki aydır o atakları geçirecek, hastanelik olacak şeyler yaşamadım."

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Yaz boyunca konserden konsere koşan Ece Seçkin, evliliği hakkında konuştu. Ünlü popçu, pilot eşi Çağrı Terlemez ile çok görüşemediğini söyledi.

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"ONLINE TAKILIYORUZ"

Şarkıcı "Yazın birbirimizi hiç görmüyoruz, online takılıyoruz, bu da bizim evliliğimizi ayakta tutan şeylerden biri." dedi.

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