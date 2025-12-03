İddialı sahne tarzı ve şarkılarıyla adından sıklıkla söz ettiren ünlü şarkıcı Ece Seçkin bu kez ultra lüks eviyle gündeme geldi. Evini yeni yıla hazırlanmış halini sosyal medya hesabından 'Kimse bizi yılbaşı süsü konusunda geçemez' notu ile paylaştı.

ULTRA LÜKS EVİ GÜNDEM OLDU

Dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Ece Seçkin bu kez de ultra lüks eviyle olay oldu.

Seçkin, yeni yıl hazırlığı yapıp evini baştan sona süsledi. Ünlü şarkıcı o anlarını sosyal medya hesabından 'Kimse bizi yılbaşı süsü konusunda geçemez' notu ile yayınladı.

Ünlü şarkıcının lüks evini görenler hayran kaldı. Seçkin'e sosyal medyada; 'bu nasıl ev?', 'evi çok güzelmiş', 'ev değil saray yavrusu' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü popçu Ece Seçkin, 4 yıldır birlikte olduğu pilot Çağrı Terlemez ile 2021 yılında nikah masasına oturmuştu.

ECE SEÇKİN KİMDİR?

Ece Seçkin 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Seçkin müzik hayatına 3 yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle başladı. Piyano ve solfej üzerine müzik çalışmalarını sürdüren Seçkin, 1998 yılında girdiği konservatuvar sınavında piyano bölümünü birincilikle bitirdi.

Seçkin müziğin yanı sıra yaklaşık 8 yıl da bale dersi aldı. Lise yıllarında kendi kurduğu müzik grubunun solistliğini yapmaya başladı. Okul yıllarında katıldığı çeşitli müzik yarışmalarında dereceler alan Ece Seçkin, 2006 yılında Levent Arslan’dan özel şan dersleri almaya başladı. 2010 yılında, müziğe çok uzak bir tercih yaparak, Bahçeşehir Üniversitesi ‘Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Hedefi, müziğin yanı sıra akademik alanda da başarı sağladı.

2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışması müzik hayatında dönüm noktası oldu. 2012 Temmuz ayına kadar süren 1.5 yıllık yoğun bir çalışma sonucunda, Ağustos 2012’de Doğulu Production markası ile Ozan Doğulu prodüktörlüğünde ilk albümü Bu Ne Yaa'yı çıkararak müzik dünyasına adım attı. Tüm aranjeleri Ozan Doğulu’ya ait olan albümün çıkış parçası "Bu Ne Yaa" Deniz Erten imzası taşıyor. Türkiye’de ilk defa 50 kişilik castın görev aldığı klibin yönetmenliğini ise Murad Küçük üstlendi. Vokal koçluğunu Cihan Okan’ın yaptığı albümde yer alan "Mahşer" ve "Canın Sağolsun" şarkılarının sözleri yine Doğulu ailesinden Ece Doğulu’ya ait. Ece Seçkin, 2013 yılında 40.sı gerçekleşen Altın Kelebek Ödülünü yapılan oylama sonucunda “En İyi Çıkış Yapan Bayan Sanatçı” dalında alarak müzik sektöründe en genç Altın Kelebek Ödülüne sahip isim oldu. Ozan Doğulu'nun 130 BPM Moderato albümünde yer alan Hoşuna Mı Gidiyor adlı şarkısıyla yeniden çıkış yakaladı. Son çalışması Hoşuna mı Gidiyor ile Video Paylaşım Sitesi Youtube' da 135 milyondan fazla izlenme ile 2014' ün en çok izlenen videoları arasına girdi. Mayıs 2015'te Aman Aman adlı maxi single'ı yayınladı.