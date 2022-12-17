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Ece Seçkin’den korona aşısı itirafı. Uğur Şahin’e sert tepki gösterdi

Şarkıcı Ece Seçkin, Uğur Şahin’in 3.doz korona açıklamasına tepki gösterirken “Yemem o yalanları. 2. doz aşıdan sonra hayatımın nasıl kaydığını tedavim bittikten sonra anlatacağım” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 11:30
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Ece Seçkin’den korona aşısı itirafı. Uğur Şahin’e sert tepki gösterdi

Ece Seçkin’den korona aşısı itirafı. Uğur Şahin’e sert tepki gösterdi
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Şarkıcı Ece Seçkin, bu sefer de koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı çıkışla dikkat çekti.

"AŞI OLMADIĞI İÇİN CAHİLLİKLE SUÇLADIKLARIMDAN ÖZÜR DİLERİM"
Prof. Dr. Uğur Şahin'in "3 doz yeterli değil" sözlerini Twitter hesabından yayınlayan Seçkin, aşı sonrası sağlık problemleri yaşadığını belirterek tepki gösterdi. Şimdilerde tedavi gördüğünü söyleyen şarkıcı, "Bir daha yemeyiz o yalanları. 2. doz kovid aşısından sonra hayatımın nasıl karardığını tedavim bittikten sonra anlatacağım. Etrafımdakilere aşı baskısı yaptığım için de vicdan azabı çekiyorum. Aşı seviciliğime maruz kalan ve aşı olmadığı için cahillikle suçladığım herkesten özür dilerim" dedi.

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Asi Dede
17.12.2022 11:53
Covid aşısının iki büyük etkisi wardır Ölüm ve yaralama ama en büyük etkisi ise kasaları doldurmaktı Uğur Şahinin kazancını saniyede 1000 Euroya çıkarmıştır  
 
Yusuf turan
17.12.2022 11:33
2.doz çin aşısı olduktan 1 gün sonra covit oldum. 15 gün yoğun bakımda kaldım. Uğur şahin ilaç firmalarının adamıdır.  
 
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