Ece Seçkin'in başörtülü albüm kapağına bomba yorum

Hatice Özen
Ece Seçkin'in başörtülü albüm kapağına bomba yorum
Ece Seçkin'in yeni albümü "Spektrum", Arabistan'daki müzik mağazalarında da yerini aldı. Seçkin'in sosyal medyada paylaşılan başörtülü fotoğrafı büyük ilgi gördü ve şarkıcıdan gelen esprili yorum, "Spekturullah" ile dikkat çekti.

Ece Seçkin, daha önce İzzet Yıldızhan'ın teknede yarı çıplak çekilen videosuna verdiği tepkiyle gündem oldu.

Şarkıcı, “Sahneye külotla çıkmayın, çocuğumun psikolojisi bozuluyor" diyen Yıldızhan için, “İzzet ağabeyime bakın!” ifadelerini kullanmıştı.

Ece Seçkin'in sahne performansları ve paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiren bir sanatçı olduğu biliniyor.

Yeni albümü "Spektrum" ile Arabistan'da da müzikseverlerle buluşan Seçkin, albüm kapağında başörtülü bir poz verdi.

Bu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılandı ve çeşitli yorumlar yapıldı.

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ECE SEÇKİN KİMDİR?

Müzik kariyerine üç yaşında başlayan Ece Seçkin, piyano eğitimine annesiyle birlikte adım attı.

Konservatuvar sınavlarında piyano bölümünü birincilikle kazanarak müzikteki yeteneğini kanıtladı.

Bale ve dans eğitimi alarak sanatsal yeteneklerini geliştirdi.

Lise yıllarında kurduğu müzik grubuyla sahne alarak deneyim kazandı ve çeşitli müzik yarışmalarında ödüller aldı.

Özel şan dersleri alarak ses eğitimine devam etti.

Hukuk eğitimi almasına rağmen müziğe olan tutkusundan vazgeçmeyen Seçkin, Ozan Doğulu ile tanışmasıyla müzik dünyasında önemli bir adım attı.

2012'de "Bu Ne Yaa" adlı ilk albümünü çıkardı ve müzik kariyerinde hızla yükseldi.

"Şok Oldum" ve "Hoşuna Mı Gidiyor" gibi hit şarkılarla popülerliğini artırdı.

Ayrıca, "Aman Aman" ve "Adeyyo" gibi şarkılarıyla da dikkat çekti.

Ece Seçkin, Kolpa grubuyla yaptığı "Hoş Geldin Ayrılığa" düeti ve Baby Brown ile seslendirdiği "Wet" şarkısıyla uluslararası alanda da tanındı. 2021'de Çağrı Terlemez ile evlendi.

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