Ece Sükan flaşlar patlayınca panik oldu. 'Sen gelme gazeteciler var'

Ece Sükan'ın, Duygu Sarışın'la yedi yıllık ilişkisine nokta koyan, kendisinden 14 yaş küçük Çağatay Ulusoy'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Milliyet'te yer alan habere göre; Ece Sükan, önce gün Karaköy The Peninsula Otel'in merdivenlerinde görüntülendi. Gizemli arkadaşı ile birlikte dışarı çıkacağı sırada basın mensuplarını fark eden ünlü isim, "Sen gelme, gazeteciler var" diyerek, yanındaki kişiye uyarıda bulundu.

Basın mensuplarına görüntü vermek istemeyen ünlü ismin arkadaşı, kapı kenarına saklansa da başarılı olamadı.

