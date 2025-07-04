Ece Üner açıkladı: Halk TV YouTube üzerinden devam edecek

Halk TV yayını RTÜK tarafından 10 gün karartılacak. Karara tepkiler çığ gibi büyürken kanalın Ana Haber Spikeri Ece Üner, sosyal medyadan paylaştığı video ile kanalın kapatılması sürecinde YouTube kanalına destek çağrısı yaptı.

Ece Üner konuşmasında "Görmeyin, bilmeyin, duymayın diye RTÜK Halk TV'ye tarihin en ağır cezalarından birini verdi bu sefer on gün boyunca ekranı karartma cezası verdi bu aynı zamanda halkın sesini susturma cezası' dedi.

Ece Üner paylaştığı videoda izleyicilerden destek isterken seyircilerini Halk TV'nin YouTube kanalına abone olmaya çağırdı.