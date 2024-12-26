Ece Üner, asgari ücret sözleri için Oytun Erbaş'a Bahar repliği ile seslendi

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Haber Spikeri Ece Üner, 'fakir hayat en sağlıklı hayat' yorumu ile asgari ücreti değerlendiren Prof. Dr. Oytun Erbaş'a cevap verdi.

Halk TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın katıldığı bir yayında asgari ücret ile ilgili sözlerine çok sert tepki verdi.

Yaptığı yayınlarda toplumsal konulara karşı verdiği tepkiler ve yapmış olduğu konuşmalarla bilinen Ece Üner, Erbaş'ın asgari ücret ile ilgili olarak 'Fakir hayat en sağlıklı hayattır' sözlerine tepkisiz kalamadı.

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Üner, konuşmasında asgari ücret açıklandıktan sonra "kuru fasulyede protein et de protein, böyle fakirliği öven bir şuursuzluk geldi" diye konuştu.

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Erbaş'ın olay sözleri sonrası Üner, "Türkiye'de olmasaydık keyifli olabilirdi gülerdik de, Türkiye'de yaşadığımız için böyle fakirliği öven bir şuursuzluk TV ekranlarında boy göstermeye başladığına göre, bir sonraki aşama açlıktan ölen cennete gider hutbesinin Diyanet İşleri Başkanı tarafından direkt verilmesi. En fakir hayat en sağlıklı hayat dediğine göre kendisine çok sağlıklı bir hayat diliyorum ya da direkt Bahar karakterine can veren Demet Evgar'dan saçmalama cerrahım diyorum" dedi.

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