Ece Üner tv100 seçim gecesine hazırlanıyor. Seçim sonuçları, anlık veri ve grafiklerle tv100 ekranlarında olacak

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Seçim sonuçlarına ilişkin en tarafsız ve doğru analizler, hızlı, akıcı, anlaşılır, anlık veri ve grafiklerle 14 Mayıs'ta seçim yasakları kalkar kalmaz tv100, Show Radyo ve Radyo Viva ortak yayınında olacak.

“BAŞROL SİZSİNİZ”

tv100'ün sevilen ekran yüzleri Ece Üner, Erdoğan Aktaş, Cansu Canan Özgen, Pınar Işık Ardor, Candaş Tolga Işık, Okan Bayülgen, Oğuz Haksever, Deniz Gürel, Hande Aydemir, Osman Kenan Çapoğlu ve Ela Rümeysa Cebeci "Başrol sizsiniz" mottosuyla tüm gün canlı yayınlarla seyircinin karşısında olacak.

100 yılın seçimi, 14 Mayıs Pazar günü 100 yılın kanalı tv100, Show Radyo ve Radyo Viva ortak yayınında yer alacak.

Rakamların anlattıkları, sandıktan çıkan sonuçların karşılaştırmalı analizleri.

Anlaşılır ve sade grafikler seçim ekranından anlık sonuçlar...

Seçimin nabzının attığı her yer ve batı başkentlerinden canlı yayınlar...

En geniş uzman kadrosundan sıcağı sıcağına yorum ve değerlendirmeler...

Partilerin genel merkezlerinden canlı bağlantılar, siyasetin kalbi Ankara'dan sıcak gelişmeler...

Hem Cumhur İttifakı cephesinde yaşanan sıcak gelişmeler hem de Millet İttifakı'ndan son gelişmeler...

tv100 sabah saatlerinden itibaren seçimin her adımını kesintisiz ve canlı yayınlarla ekrana taşıyor.