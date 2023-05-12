Ece Üner tv100 seçim gecesine hazırlanıyor. Seçim sonuçları, anlık veri ve grafiklerle tv100 ekranlarında olacak

Seçimlere ilişkin en tarafsız ve doğru analizler, hızlı, akıcı, anlaşılır anlık veriler 14 Mayıs'ta seçim yasakları kalkar kalmaz tv100’de olacak.

Ece Üner tv100 seçim gecesine hazırlanıyor. Seçim sonuçları, anlık veri ve grafiklerle tv100 ekranlarında olacak

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Seçim sonuçlarına ilişkin en tarafsız ve doğru analizler, hızlı, akıcı, anlaşılır, anlık veri ve grafiklerle 14 Mayıs'ta seçim yasakları kalkar kalmaz tv100, Show Radyo ve Radyo Viva ortak yayınında olacak.

“BAŞROL SİZSİNİZ”

tv100'ün sevilen ekran yüzleri Ece Üner, Erdoğan Aktaş, Cansu Canan Özgen, Pınar Işık Ardor, Candaş Tolga Işık, Okan Bayülgen, Oğuz Haksever, Deniz Gürel, Hande Aydemir, Osman Kenan Çapoğlu ve Ela Rümeysa Cebeci "Başrol sizsiniz" mottosuyla tüm gün canlı yayınlarla seyircinin karşısında olacak.

yuykiuyi.jpg

100 yılın seçimi, 14 Mayıs Pazar günü 100 yılın kanalı tv100, Show Radyo ve Radyo Viva ortak yayınında yer alacak.

Rakamların anlattıkları, sandıktan çıkan sonuçların karşılaştırmalı analizleri.

Anlaşılır ve sade grafikler seçim ekranından anlık sonuçlar...

Seçimin nabzının attığı her yer ve batı başkentlerinden canlı yayınlar...

En geniş uzman kadrosundan sıcağı sıcağına yorum ve değerlendirmeler...

Partilerin genel merkezlerinden canlı bağlantılar, siyasetin kalbi Ankara'dan sıcak gelişmeler...

Hem Cumhur İttifakı cephesinde yaşanan sıcak gelişmeler hem de Millet İttifakı'ndan son gelişmeler...

tv100 sabah saatlerinden itibaren seçimin her adımını kesintisiz ve canlı yayınlarla ekrana taşıyor.

Öne Çıkanlar
Camdaki Kız 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Mazbata ne demek? Mazbata ne zaman kimlere verilir?
Mazbata ne demek? Mazbata ne zaman kimlere verilir?
Wanda Nara'dan Galatasaraylıları kahreden paylaşım
Wanda Nara'dan Galatasaraylıları kahreden paylaşım
AUZEF final sınavları online mı? 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman?
AUZEF final sınavları online mı? 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman?
Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ücretleri için ne dedi?
Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ücretleri için ne dedi?
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Son Haberler
Camdaki Kız 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Camdaki Kız 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş birlikte gençlere seslendi Siyaset
Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş birlikte gençlere seslendi
Sürgünler Kraliçesi Aysel Sadak aday gösterilmedi ama Kılıçdaroğlu için kapı kapı gezip oy istedi Güncel
Sürgünler Kraliçesi Aysel Sadak aday gösterilmedi ama Kılıçdaroğlu için kapı kapı gezip oy istedi
Erling Haaland yılın futbolcusu seçildi! Spor
Erling Haaland yılın futbolcusu seçildi!
Taş kadayıf nasıl yapılır? Taş kadayıf tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Taş kadayıf nasıl yapılır? Taş kadayıf tarifinin malzemeleri neler?
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt Güncel
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt