Ece Üner'den şoke eden açıklama: Ölüm tehditleri alıyorum

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında verilen adli kontrol yasağı kararının ardından yayına çıktı. Kendisi hakkında yapılan yorumlara yanıt verdi. Üner, "İkna olmuş gazeteci burjuva olmuştur. Ben ikna olmam" dedi.

İfadeye çağrılarak hakkında yurt dışı yasağı kararı verilen Halk TV Ana Haber sunucusu gazeteci Ece Üner, süreç hakkında açıklamalar yaptı.

Üner, nasıl hedef gösterildiğini ve hakkında nasıl yalanlar söylendiğini şu ifadelerle açıkladı:

"RASİM OZAN KÜTAHYALI BİR AYDIR BENİ HEDEF ALIYOR"

Öncelikle şunu söyleyeyim. Söz konusu kişi mağduru olduğum davanın şüphelisi haline getiren Rasim Ozan Kütahyalı, "Bakmayın Ece Üner'in Türk milliyetçiliği yaptığına, Kürt'tür, Arap'tır" diyerek Kürtleri ve Arapları aşağılamıştır. Ben Kürt de olsam Arap da olsam ve bilsem göğsümü gere gere söylerim. Dedem Urfa'da doğmuş. Dayılarını Çanakkale'de kaybetmiş. Hepsini şehit vermiş. Soyu devam etmez diye okutmamışlar. O da 11 yaşında kaçıp İstanbul'da okumuş. Önce öğretmen olmuş sonra kaymakam olmuş. Biz sorduğumuz zaman "Kürt müyüz, Türk müyüz, Arap mıyız?" diye "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk insanlarıyız" derdi daha fazlasını da söylemezdi. Herkesi eşit görürdü, kucaklardı. Bu şekilde soruları da bölücülük olarak görür her biri ile ayrıca gurur duymamızı isterdi.

Rasim Ozan Kütahyalı yaklaşık bir aydır beni her gün sistemli olarak hedef alıyor. Alenen aşağılıyor, hedef gösteriyor, yalan söylüyor. En son eşime ve bana dolandırıcı dedi. Oysa ben CNN Türk'te başladığımda da, Suat Toktaş şahittir, diğer kanallarda da hep sisteme muhaliftim. Çünkü gazeteci olmanın muhalif olmak, sormak, direnmek olduğunu savunuyorum. Çünkü ikna olmuş gazeteci burjuvalaşmıştır. Bir yerlerden çıkar sahibi olmuştur. Ben ikna olmam. Başıma da ne geldiyse bu yüzden.

"ÇÜNKÜ O OPERASYON ÇOCUĞU GİBİLERİ YÜZÜNDEN"

Fakat bu insan yalan söyleyerek, hedef göstererek devam ediyor. Kimse bilmez, ben ölüm tehdidi alıyorum. Çok uzun süredir. Bunun üzerine İsmail Saymaz'ın başına bir iş gelince ve "Ben ve aileme itibar suikastı" yazınca hemen o tweetin altına atladım. Çünkü ben bir FETÖ artığı operasyon çocuğunun tıpkı Balyoz davalarında olduğu gibi hedef gösteriyor. Benim babam 65 yaşında 95 ortalama ile hukuk bitirip gitti amiralleri ve arkadaşlarını savunuyor. Peki bu insanlar niye bunları çekti? Çünkü o operasyon çocuğu Rasim Ozan Kütahyalı gibilerinin yalanları, iftiraları ve hedef göstermeleri yüzünden.