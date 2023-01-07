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Dört yıl ara vermişti! Ece Uslu ekranlara dönüyor

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Ece Uslu, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Ekranlara dönmek için büyük bir heyecan yaşayan Uslu, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. 

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 09:37
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Ece Uslu 4 yıl aradan sonra ekranlara geri dönüyor

Dört yıl ara vermişti! Ece Uslu ekranlara dönüyor
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En son 2019'da 'Sevgili Geçmiş' adlı dizide seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Ece Uslu, "Yakın zamanda yeni bir projeyle ekranlarda olacağım" dedi. 

 

Yeni projesi hakkında bilgi vermekten kaçınan Ece Uslu, uzun bir aradan sonra sevenleri ile buluşacağı için çok heyecanlı olduğunu açıkladı. 

Uslu, pandemiden bu yana televizyonlardan gelen teklifleri kabul etmeyerek radikal karar alıp memleketi İzmir'de köy hayatı yaşamayı tercih etmişti. 
 

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