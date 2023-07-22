Ecem Erkek takipçilerini 'şaşırmayın' diyerek uyardı

Güldür Güldür adlı programda hayat verdiği Naime tiplemesiyle geniş bir kitle tarafından tanınan Ecem Erkek, programdan ayrılma kararıyla sevenlerini üzmüştü.
Programdan ayrıldıktan sonra farklı dizi ve film projeleriyle sevenlerinin karşısına çıkan Erkek, son olarak Güzel Günler adlı diziyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı.
Kadrosunda yer aldığı dizinin final yapmasının ardından şimdilerde ekranlarda olmayan Erkek, yaptığı tatile dair sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Çoğunlukla esprili paylaşımlarda bulunan Ecem Erkek, son olarak yüzünde bol miktarda güneş kremi sürülmüş olarak göründüğü bir fotoğrafı;
"1 ton daha bronzlaşmayı kaldıramayacağım için güneş kremini kepçeyle sürüyorum. Yolda yolakta görürseniz şaşırmayın" notuyla paylaştı.