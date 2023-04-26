Ecrin adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Ecrin isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ecrin ne demek? Ecrin isminin anlamı nedir?

ECRİN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Ecrin ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekilde:

- İyi kimse.

- İpek gibi yumuşak el.

- Allah'ın hediyesi.

- Ödül, mükâfat. şekildedir:

ECRİN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Ecrin ismi Kur'an-ı Kerim'de (Furkan Suresi 57. Ayet, Sebe Suresi 47. Ayet ve Yasin Suresi 11. Ayet) geçmektedir ve Ecrin ismini koymak caizdir.

ECRİN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Ecrin adına sahip olan kişiler, farklı karakteri ve çekici mizacı sayesinde ilgi odağı olurlar. Arkadaş bulmakta zorluk çekmezler.

İnsanlara hızlıca güvenmezler. Etrafında tehlikeli insanlara karşı temkinli yaklaşırlar.

Yaşamlarında amaçları vardır ve hedefine ulaşmak için her yolu denerler. Rahat yaşama arzusu olduğu için maddi güçlük çekmezler.

Sevdikleri kişiyi çok mutlu ederler ve onları sevdiklerini her şekilde gösterirler.