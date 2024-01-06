Eczacıbaşı Dynavit ikinci yarıya zaferle başladı

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 14. haftasında kendi sahasında Türk Hava Yolları ile karşılaştı ve 3-0 kazandı.
Setleri 27-25, 25-17 ve 25-23 alan turuncu-beyazlı takım, bu galibiyetle birlikte 13. kez kazandı.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Jack-Kısal, Elif, Gray, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Yaprak, Naz, Voronkova, Beyza
THY: Sıla, Bergamann, Duarte, Van Ryk, Şeyma, Kübra, Melis (L), Silva, Derya, Neriman
Setler: 27-25, 25-17, 25-23
Süre: 87 dakika (30, 26, 31)
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