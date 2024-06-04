Eczacıbaşı efsaneye imza attırdı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin güçlü takımlarından Eczacıbaşı Dynavit'te yeni sezonun yapılanması devam ediyor. Turuncu-Beyazlı ekip, kaptan Simge Aköz ile 3 yıllık sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün sembolü haline gelen, takımımızın kaptanı ve Türk Milli Takımımızın başarılı liberosu Simge'yle 2026-2027 sezonu sonuna kadar birlikte çalışacağız. Kaptanımızla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Simge; 2016-2017 sezonunda Eczacıbaşı Dynavit'in kadrosuna katıldı. 33 yaşındaki voleybolcu, 2016 ve 2023'te FIVB Dünya Kulüpler, 2017 CEV Şampiyonlar Ligi, 2018 ve 2022'de ise CEV Kupası şampiyonluğu yaşadı.

A Milli Takım'ın 2023 yılında Avrupa ve FIVB Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaştığı kadroda da Simge Aköz yer almıştı.