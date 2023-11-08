Eczacıbaşı ezdi geçti. Macarlar direnemedi

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, Vasas Obuda'ya set vermedi

KAYNAK: AA
Eczacıbaşı ezdi geçti. Macarlar direnemedi

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Macaristan temsilcisi Vasas Obuda'yı 3-0 yendi.

Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki ikinci maçında 16 Kasım Perşembe günü deplasmanda Bulgaristan’ın Maritza Plovdiv takımına konuk olacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), Wojciech Maroszek (Polonya)

Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Jack-Kisal, Naz Aydemir Akyol, Gray, Stevanovic, Boskovic (Simge Aköz, Aybüke Özel, Hande Baladın, Elif Şahin, Yaprak Erkek)

Vasas Obuda: Fricova, Gyimes-Capet, Bannister, Sillah, Abdulazimova, Buket Gülübay (Juhar, Török, Toth, Szalai, Papp, Eross)

Setler : 27-25, 25-21, 25-17

Süre : 88 dakika (31,29,28)

(AA)

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