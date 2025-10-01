Eczacıbaşı'ndan dev adım! Kaplanların yeni evi

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün İstanbul'un Kartal ilçesinde inşası tamamlanan yeni salonunun açılış töreni yapıldı.

Törene Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik ekibiyle çok sayıda davetli katıldı.

Tamamlanması 18 ay süren ve 4 bin kişilik seyirci kapasitesi bulunan tesiste; 1 müsabaka salonu, 3 saha barındıran antrenman salonu, altyapı sporcularının konakladığı lojman, müze alanı ve resmi mağaza bulunuyor.

"İLK SALONLA BURALARA GELECEĞİMİZİ DÜŞÜNMEZDİK"

Törende açılış konuşmasını yapan Faruk Eczacıbaşı kulüpte yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.

"Eczacıbaşı, Türk voleybolunun en güçlü markalarına uzanan bir hikayeye, güçlü bir ekole dönüştü" diyen Eczacıbaşı, "52 sene önce açtığımız ilk salonla buralara geleceğimizi düşünmezdik. Spor, Eczacıbaşı'nda voleybol, kupa ve şampiyonlukların ötesinde. Kendimizi aşan bir misyonla yolumuza devam etmeyi hedefledik" ifadelerini kullandı.

Salonun başarılara ev sahipliği yapmasını dilediklerini söyleyen Eczacıbaşı, "Kadınların sahada olması, bu ülkenin geleceğinin sahada olmasıdır. Burası geleceğin kaptanlarının, yıldızlarının yetişeceği bir ilham merkezi, şampiyonlukların filizlendiği bir alan olacak. Kadın voleybolunun gelişiminde Eczacıbaşı'nın cesur tercihlerinin payı büyüktür. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kadın voleyboluna hediye ettiğimiz salonumuzun nice başarılara ev sahipliği yapmasını umuyoruz" dedi.

"DÜNYADA TÜRKİYE'Yİ EN BAŞARILI ŞEKİLDE TEMSİL EDEN BRANŞ VOLEYBOL"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün Türkiye'de voleybolun markalaşmasında büyük emeği olduğunu söyledi.

Voleybolun Avrupa'da ve dünyada Türkiye'yi en başarılı şekilde temsil eden branş olduğunu kaydeden Üstündağ, şöyle konuştu:

"Türk kadın voleybolunun markalaşmasının en büyük paydaşlarından bir olan Eczacıbaşı topluluğunun, saygıyla önünde eğilir ve şapka çıkarırım. Avrupa ve dünyada Türkiye'yi en başarılı şekilde temsil eden branş voleybol. Bugün takım sporlarında milli takımlar düzeyinde İstiklal Marşı'nı okutan tek branş voleyboldur. Böyle bir salonun spora kazandırılması, şampiyon oyuncuların çıkması, olimpiyatta yer alacak oyuncularının burada yetişmesine katkı sağladığınız için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İyi ki voleybolla bütünleştik."

"AMACIMIZ BİR MİLYON LİSANSLI SPORCU YETİŞTİRMEK"

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ise Türkiye'ye kazandırdığı büyük başarılar nedeniyle Eczacıbaşı'nı tebrik ettiğini belirterek, "Eczacıbaşı gibi spor kulüplerine kaynaklık edecek valiliğin bir projesinden bahsetmek istiyorum. 'Spor Şehri İstanbul' projesi. Çocukların sportif yetenek ve zekalarını tespit ettikten sonra her okulda bir spor kulübü kurmak adına bu projeye başladık. Amacımız bir milyon lisanslı sporcu yetiştirmek" diye konuştu.

"KARTAL İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de salonun ilçe için çok önemli olduğunu kaydetti.

Yüksel, "Kartal için çok heyecanlıyız. Eczacıbaşı'nın başarılarının burada sergilenmesi, şampiyonluklara burada ulaşması bizim için çok kıymetli olacak. Dünyaya açılan bu vizyonla gurur duyuyoruz. Takımın başarılarını gören Kartal'daki kız çocukları, Eczacıbaşı taraftarı olacaktır. Dolayısıyla bu salonu dolduracak kız çocukları ve aileler başta olmak üzere olmak üzere çok heyecanlıyız. Eczacıbaşı ailesini yürekten kutluyorum" dedi.

"BURAYI GURURLANDIRMAK BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Simge Aköz, Eczacıbaşı ailesiyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Aköz, "Burayı onurlandırmak, gururlandırmak bizim için çok kıymetli. Daha önce Eczacıbaşı'na emek vermiş insanları bir arada görmek beni çok mutlu etti. Bundan sonraki nesle bu salonu teslim ederken burada olmayı çok isterim. Bu aileyle bir ömür geçirmek istiyorum. Hepimiz için hayırlı bir sezon olsun" şeklinde konuştu.

Tören, kurdele kesme seremonisi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.