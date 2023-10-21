Eczacılardan vatandaşlara grip aşısı uyarısı

Eskişehir’de eczacılar, kış aylarında sık rastlanan grip hastalığı için grip aşısını yaptırma süresinin Ocak ayına kadar devam ettiğini belirterek, aşıya talebin yoğun olduğunu dile getirdi.

Kışın grip salgınına karşı koruyucu olan grip aşısı için Eskişehirli eczacılar, vatandaşların Ocak sonuna kadar aşı olabileceklerini duyurdu.

Eczacılar, grip aşısı için başvuranların çok olduğunu ifade etti.

Eczacılar, kış mevsiminde gripten korunmanın yolu olan grip aşısının Ocak ayının sonuna kadar yaptırılabileceğini Eskişehir halkına bildirdi.

Eczacılar, vatandaşların grip aşısına yoğun ilgi gösterdiklerini kaydetti.

Kışın gribin yaygınlaştığını belirten Eskişehirli eczacılar, vatandaşlara Ocak sonuna kadar grip aşısı olmalarını tavsiye etti.

Eczacılar, grip aşısı için gelen talebin arttığını söyledi.

Grip aşısının faydalarından bahseden eczacı Erad, yaklaşık 20 gündür aşı için vatandaşların talebi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

“Grip aşısı vücudu virüse karşı koruyacak ve vücutta antikor oluşturacak bazı bileşenlere sahip. Bu bileşenleri vücuda önceden verirseniz, vücut bunu tanıyarak gribi daha hafif atlatmanızı sağlıyor. Ayrıca zatürre gibi başka hastalıkların önüne de geçiyor. Çünkü gribi ağır şekilde atlatan yaşlı hastalarda zatürre de görülebiliyor. Bunu engelleyen grip aşısı. Yaklaşık 20 günlük dönemde yoğunluğumuz arttı. Grip aşısı elimize ulaştı. Grip aşısı için yoğun bir başvuru alıyoruz.”