Eczacıya silahlı saldırı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kadın eczacı silahla dizinden vuruldu.

KAYNAK: İHA
Eczacıya silahlı saldırı

Olay sabah saatlerinde Bağlık Mahallesi’ndeki bir eczanede meydana geldi. İddiaya göre Y.S. eski sevgilisi olduğu öğrenilen G.T.'nin (31) iş yerine gelerek kendisiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.S. yanında getirdiği silahı çıkarıp G.T.'yi bir el ateş ederek dizinden vurdu. Ardından olay yerinden elinde silahla ayrılan Y.S. Bağlık karakoluna yürüyerek gidip teslim oldu. Olayı gören ve duyan vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahalede bulunduktan sonra sedye ile ambulansa aldı. İlk müdahalesi ambulansla yapılan kadın ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı yere gelen polis ekipleri iş yerinin çevresine şerit çekerek incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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