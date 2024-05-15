Eczaneye gitti ölü olduğunu öğrendi. 'Yaşayan ölü gibiyim'

Samsun'un Yakakent ilçesinde filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Emekli ve iki çocuk babası Şaban Er (67), 3 Mayıs tarihinde ilaç almak için eczaneye gitti.

YANLIŞLIK HAYATINI ALTÜST ETTİ

İlaçlarının bir kısmını alan Er, diğer kalan kısmını ise 6 Mayıs tarihinde alabileceğini öğrenerek evine gitti. Fakat 6 Mayıs’ta tekrar eczaneye gittiğinde, eczane çalışanları Er’e ilaçlarını veremeyeceklerini söyledi. Şaban Er, sebebini sorduğunda "Ölü görünüyorsun" cevabını alınca büyük bir şok yaşadı. Yaşanan olay sonrası Nüfus Müdürlüğü’ne giden Er, burada da aynı cevabı aldı.

"HASTANE PERSONELİ BİR TUŞLA ÖLDÜ YAPIYOR"

Şaban Er, durumun sebebini araştırdığında, aynı isim ve soy ismine sahip bir başka kişinin, kimliksiz bir şekilde Samsun’un Alaçam ilçesinde Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve 5 Mayıs tarihinde hayatını kaybettiğini öğrendi. Hastane çalışanları, ölen kişinin ölüm raporunu hazırlarken kimlik bilgilerini kontrol etmedi ve yanlışlıkla Şaban Er’i ölü olarak gösterdi.

Şaban Er, 3 Mayıs tarihinde sağlık ocağına ilaç yazdırmaya gittiğini, ilaçlarının bir kısmını aldığını, bir kısmı olmadığı için eczane çalışanlarının kendisine 6 Mayıs'ta geleceğini söylediklerini ifade etti.

İlaçlarını beklerken kendisi gibi adı Şaban Er olan Alaçam ilçesindeki bir kişinin Bafra Devlet Hastanesi aciline kaldırıldığını belirten Er, kendisi gibi adı Şaban Er olan kişinin üzerinde de kimlik olmadığı için Bafra Devlet Hastanesi’nin kimliği olmadan acilden kabul ettiğini, 3 ve 4 Mayıs günü hastanede yattığını ve bu kişinin 5 Mayıs tarihinde vefat ettiğini belirtti.

"YAŞAYAN ÖLÜ GİBİYİM"

Er, "Eczanede de Nüfus Müdürlüğü’nde de ölü göründüğümü söylediler. Hastaneyi aradığımızda 'Yanlışlık var' dediler, ama 10 gün geçti hala düzelmedi. Yaşayan ölü gibiyim” ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Yanlışlığın bir an önce düzeltilmesini bekleyen Er, sağlık sorunları sebebiyle zor durumda kaldığını ifade etti. Er, Kalp rahatsızlığı ve astımının olduğunu, ilaçlarını ödünç aldığını belirterek, “İnşallah kısa sürer, sorun giderilir de sağlığıma kavuşurum. Psikolojik olarak da rahatsızlandım, ne yattığımdan, ne gezdiğimden, ne uyuduğumdan zevk alıyorum" İfadelerini kullandı.

"ARAÇ KULLANAMIYORUM"

Arkadaşlarının kendisine yaşayan ölü olarak göründüğünü söyleyen Er, arkadaşlarının kendisine araç kullanma dediğini ve bu durumun günlük hayatını zora soktuğunu ifade etti.

Durumu Trafik polisi arkadaşlara da sorduğunu belirten Er, kendi aracıyla 10 dakikada halledeceği işi, 1,5 saatte hallettiğini, iki ay sonra oğlunun düğünü olduğunu, araba kullanamadığı için gideceği yere gidemeyeceğini, psikolojisinin bozulduğunu ifade etti.