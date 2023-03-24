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Ed Sheeran'den yeni parça

Ed Sheeran, "Eyes Closed" şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 16:42
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Ed Sheeran'den yeni parça

Ed Sheeran'den yeni parça
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Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, şarkı bugün itibariyle ABD'de Atlantic Records, İngiltere'de Atlantic Records & Asylum Records ve diğer tüm ülkelerde Atlantic Records & Warner Music etiketiyle yayımlandı.

Yeni eserinde birini kaybetmekle ilgili duygularını anlatan Sheeran, başarısını borçlu olduğunu sürekli dile getirdiği yakın müzisyen arkadaşı Jamal Edwards'ın 2022'deki ani ölümü üzerine şarkıyı yazdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ed Sheeran, 5 Mayıs'ta yayınlanacak olan 14 şarkı ve 4 bonus track olmak üzere toplam 18 şarkıdan oluşan "Subtract" albümüyle ilgili şunları kaydetti:
"10 senedir Subtract ismini verdiğim albümüm üzerine çalışıyorum. Bu süreçte yüzlerce şarkı yazıp besteledim ve vizyonumu en net ifade eden şarkılar üzerinde çalışarak mükemmel bir akustik albüm hazırlamaya çalışıyordum. Bu sırada 2022 yılı başında yaşadığım bir dizi olay hayatımı, ruh sağlığımı ve sanata bakış açımı değiştirdi. Bir hafta içinde, 10 yıllık bir çalışmayı en derin ve karanlık düşüncelerimle değiştirdim."

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