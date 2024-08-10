Eda Erdem: Çok güzel direndik

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncülük maçında Brezilya'ya 3-1 kaybetti.

Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem Dündar, maçın ardından konuştu.

İşte Eda Erdem'in açıklamaları:

"Üzücü, çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Çok üzgünüm. Uzun bir yaz oldu bizim için. Madalya ile bitirmeyi planlıyorduk ama olmadı."

''Brezilya'yı tebrik etmek lazım, karar anlarında soğukkanlı kalabildiler. Takımımla ve teknik ekiple çok gurur duyuyorum.''

"Bu takımın önü çok açık. Takımda herkes kazanmayı çok istiyor ama sahada sakatlıklarımız, beraber idman yapmayışımız. Belki 'Hep aynı şeyi söylüyor' diyecekler ama takım olarak çalışmıyorsanız, maçta aynı şeyleri yapmanız çok zor. Spor böyle bir şey. Yine de tekrar söylüyorum, bence çok güzel direndik. Ciddi sakatlıklarımız oldu, tek pasörle oynadık, Elif elinden geleni yapmaya çalıştı. Burada olmak çok keyifliydi."