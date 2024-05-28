Eda Erdem girdi İlkin Aydın çıktı

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Eda Erdem girdi İlkin Aydın çıktı

Voleybol Kadın Milli Takımımız'ın Milletler Ligi ikinci hafta maçlarının 14 kişilik kadrosu açıklandı.

Voleybol Kadın Milli Takımımız'ın ABD'de yapılacak Milletler Ligi'nin ikinci haftasının 14 kişilik kadrosu açıklandı.

Kadro şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş

Milli Takım kaptanı Eda Erdem, sakatlığı nedeniyle ilk hafta maçında oynayamamıştı.

Eda Erdem'in iyileşti ve kadroya girdi.

İlkin Aydın ise 14 kişilik kadroda yer almadı.

İlkin Aydın'ın sakatlığının bulunduğu belirtildi.

Millilerin maç programı şöyle:

29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye

31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye

1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye

2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

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