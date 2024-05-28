Eda Erdem girdi İlkin Aydın çıktı

Voleybol Kadın Milli Takımımız'ın ABD'de yapılacak Milletler Ligi'nin ikinci haftasının 14 kişilik kadrosu açıklandı.
Kadro şöyle:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş
Milli Takım kaptanı Eda Erdem, sakatlığı nedeniyle ilk hafta maçında oynayamamıştı.
Eda Erdem'in iyileşti ve kadroya girdi.
İlkin Aydın ise 14 kişilik kadroda yer almadı.
İlkin Aydın'ın sakatlığının bulunduğu belirtildi.
Millilerin maç programı şöyle:
29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye
31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye
1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye
2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye