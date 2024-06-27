Eda Erdem kendini kaptırdı. Millilerimize evinden eşlik etti

Avrupa Şampiyonası’nda gruplardaki 3. Ve son maçına çıkan A Milli Takımımız Çekya ile karşı karşıya geldi.

SON 16 TURUNA YÜKSELDİK

Hamburg Stadı’nda oynanan mücadelede ay-yıldızlılar rakibini gelen son dakika golüyle 2-1 mağlup etti.

Millilerimize bu tarihi zaferi getiren golleri 51'de Hakan Çalhanoğlu ve 90+4'te Cenk Tosun attı. Rakibimizin tek golünü ise 66'ta Soucek kaydetti.

Mücadelenin 220. Dakikasında Salih Özcan’a sert bir müdahalede bulunan Barak ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu galibiyet ile birlikte grupta 6 puana ulaşan millilerimiz adını son 16 turuna yazdırarak Avusturya’nın rakibi oldu.

HAKAN'IN ÜÇLÜSÜNE EDA ERDEM'DE DAHİL OLDU

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından statta sevinç gösterileri başlarken pek çok taraftarımız da onlara evinden eşlik etti.

Onlardan birisi de Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem. Millilerimizin galibiyeti sonrası büyük bir sevinç yaşayan Eda Erdem Hakan Çalhanoğlu’nun çektirdiği üçlüye evinden eşlik etti.