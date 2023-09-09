Eda Erdem'den duygusal açıklama: Neredeyse ağlayacaktı

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem, heykelinin duyulacağını öğrenince gözledi dolu dolu açıklama yaptı.

Eda Erdem'den duygusal açıklama: Neredeyse ağlayacaktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugünkü tüzük tadil kongeresinde voleybol takımı kaptanı Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini açıklamıştı.

Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar açıklama sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Eda Erdem şu ifadeleri kullandı:

"İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçe'deyim diyerek, bu camiaya layık olabilme mücadelesiyle yaşadım hayatımın son 15 yılını. Başkanımız Sayın Ali Koç'un bugün genel kurul toplantısında yaptığı konuşmayı; kalbimde büyük bir gururla, içimde büyük bir heyecanla, gözlerim dolu dolu dinledim.

Verdiğiniz değer, gösterdiğiniz kıymet ve her zaman sağladığınız desteğiniz için Büyük Fenerbahçe camiasına şükranlarımı sunuyorum. Bugün dünyanın en mutlu insanıyım. Çok teşekkürler. Saygı ve sevgilerimle."

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