Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Fenerbahçe Medicana ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar'ı "Türkiye'nin İyi Niyet Elçisi" ilan etti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü öncesinde düzenlenen lansmana Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Genel Sekreter Orhan Demirel, Fenerbahçe Medicana Menajeri Ecem Türker Kavaz, voleybolcular Gizem Örge, Fatma Beyaz, Arelya Karasoy Koçaş, Liza Safranova, Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı kaptanı Yağmur Uraz, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu ile eski yöneticin Simla Türker Bayazıt da katıldı.

Etkinlikte Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye ve Eda Erdem Dündar arasındaki iş birliğinin imzaları atıldı.

Dündar'a plaket ve isminin yazılı olduğu 14 numaralı Birleşmiş Milletler Kadın Birimi forması da takdim edildi.

SARAN: BENİM İÇİN AYRI BİR ÖNEMİ VAR

Lansmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Çok gurur verici. Eda bizi bir kez daha gururlandırdı. Bir kız babası olarak benim için ayrı bir önemi var" dedi.

"Bizimkisi sadece lafta değil. Şirketlerimde yöneticilerin yüzde 54'ü kadın. Biz bunu aksiyon alarak harekete geçiriyoruz" diyen Saran, "Çok güçlü bir annenin evladı ve bir kız babası olarak kadınların önemini çok iyi biliyorum. Eda’nın elçi olarak görev alması çok da isabet olmuş. Genç kızlarımız her yerde onu örnek alıp inşallah çok iyi yerlere gelecekler. Ülkemize çok faydalı, Atatürkçü genç bireyler olacaklar, inşallah. Bizim gururumuz" ifadelerini kullandı.

DÜNDAR: TÜM KADINLARIN VE KIZ ÇOCUKLARININ SESİ OLACAĞIM

Çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Eda Erdem Dündar ise "Büyük bir heyecan yaşıyorum. BM Kadın Biriminin Türkiye İyi Niyet Elçisi olmak benim için muazzam bir duygu. Kadınların ve genç kızların üzerindeki etkimin farkındayım ama bu ünvanla beraber Türkiye’de tüm kadınların ve kız çocuklarının sesi olmaya çalışacağım" diye konuştu.

"BİRLİKTE OLDUĞUMUZ ZAMAN SESİMİZ DAHA YÜKSEK ÇIKACAK"

Önemli işlere imza atacaklarını düşündüğünü söyleyen Dündar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece sporda değil, hayatın her alanında onlara daha güvenli bir ortam daha eşit şartlar ve destek sağlamak için sesimizi birleştireceğiz. Sloganımız da belli: 'Bizim sesimiz, bizim gücümüz.' Biz birlikte olduğumuz zaman gücümüzü paylaştığımızda sesimiz daha da yüksek çıkacak. Ben de çok heyecanlıyım. Benim için çok yeni bir yolculuk. UN Women ekibiyle beraber çok güzel işlere imza atacağımızı inanıyorum. Bu konuda elimden geldiğince katkı vermek için her şeyi yapacağım.

Kulübümüz de bu konuda her zaman öncü oluyor ve kadınların iş hayatında, sporda kulübümüzde her anlamda en iyi şekilde desteklenmesi için de çaba sarf ediyor. Büyük bir spor kulübünün bu kampanyaya dahil olması Türkiye’de ve global anlamda da ses getirmesi çok önemli."