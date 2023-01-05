Milli voleybolcu Eda Erdem'den kötü haber

Fenerbahçe Kulübü milli voleybolcu Eda Erdem'le ilgili üzüntü yaratan bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Opet'in takım kaptanı Eda Erdem'in hastanede tedavi altına alındığı duyuruldu.

Açıklamada "Sporcumuzda yapılan tetkikler ve görüntülemeler sonrasında viral pnömoni (viral zatürre) tespit edilmiştir. Sporcumuzun yatışı yapılarak tedavisine başlanmış ve takibi devam etmektedir. Kaptanımıza ‘Geçmiş olsun’ diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz” denildi.