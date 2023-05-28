Eda adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Eda isminin anlamını araştırıyor. Peki, Eda ne demek? Eda isminin anlamı nedir?

EDA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Eda ismi ne demek ve ne anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Davranış, tavır.

- Anlatış biçimi, tarzı.

- Verme, ödeme, yerine getirme.

- Naz, işve.

EDA İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Eda ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçmektedir ve Eda adını koymak caizdir.

EDA İSMİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ NELER?

Eda isimli kişilerin öne çıkan özelliği merhamettir. Onlar sorun ne olursa olsun kişiye ikinci bir şans veriyorlar.

Eda isimli kişiler dünyevi şeylerden uzak bir yaşantıları vardır.

Gerek dostları gerek partneri olsun onlardan bekledikleri sadece samimi ve iyi niyetli olmaları.