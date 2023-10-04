Eda Taşpınar Boğaz'da kano yaptı. Tatilden tatile koşuyor

Cesur pozlarıyla dikkat çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar, yaz aylarını Yunanistan'da geçirmişti. İstanbul'a dönen Taşpınar, soluğu Boğaz'da aldı.

Eda Taşpınar Boğaz'da kano yaptı. Tatilden tatile koşuyor

Cesur ve dikkat çekici paylaşımlarıyla sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Eda Taşpınar, yaz gelir gelmez soluğu Yunan adası Mykonos’ta almıştı. Araya bir de İbiza tatili sıkıştırmıştı.

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Adanın sıcak havasının tadını çıkaran Taşpınar, üstsüz bir şekilde kumsalda güneş banyosu yaparken poz verdi ve bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Eda Taşpınar, Yunanistan'dan yeni döndü ve ayağının tozuyla dün Boğaz’da kano yapmaya gitti. Kürek çeken Taşpınar, stres atıp temiz hava aldığını söyledi.

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