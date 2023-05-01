Eda Taşpınar doğum gününde giydiği elbise ile ağızları açık bıraktı

43. yaşını kutlayan Eda Taşpınar, ABD tatilinde verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Bronz teni ve karın kaslarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar sırt ve kalça detaylı elbisesiyle görenlerin ağzını açık bıraktı.

Eda Taşpınar doğum gününde giydiği elbise ile ağızları açık bıraktı

Vaktinin büyük bir kısmını yurt dışında geçiren ve sık sık kıyafet tercihiyle adından söz ettiren sosyetik ikoncan Eda Taşpınar, doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. 1 Mayıs doğumlu Taşpınar, kıyafetiyle de şaşkına çevirdi.

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"BUGÜN 43 OLDUM"

Cüretkar pozları ve kıyafet tercihiyle her daim konuşulan Eda Taşpınar, siyah sırt ve kalça dekolteli elbisesiyle verdiği pozu Instagram hesabından yayınlayarak "Bugün 43 oldum" notunu düştü. Kıyafetiyle şaşkına çeviren Taşpınar için "Sırtına bayıldım" ve "50-60 yaşında olsan bir taşsın" yorumları yapıldı.

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