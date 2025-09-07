Edar Erdem: "Kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz"

Filenin Sultanları finalde İtalya'ya 3-2 yenilerek Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu.

"BİR SONRAKİ TURNUVAYI DÜŞÜNECEĞİZ"

Nefes kesen final maçının ardından açıklamalarda bulunan kaptan Eda Erdem, "İçim buruk. Buralarda kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz. Ben gerçekten takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok büyük bir başarı. Çok büyük bir başarı kazandığımızın farkındayız ve üzgün değiliz. Adım adım ilerleyeceğiz. Biz buralarda yeniyiz. Bir sonraki turnuvayı düşüneceğiz artık. Takım arkadaşlarımın hepsini çok seviyorum ve herkesin eline, emeğine sağlık." dedi.

"KENDİME HEP HEDEF KOYUYORUM"

Rüya takıma seçilmesi hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, "Sahada her şeyimi vermeye çalışıyorum. Güzel bir dinlendim, ihtiyacım da vardı. Benim performansım takıma bağlı. Bu arma altında mücadele vermekten gurur duyuyorum. 38 yaşında oynadığım Dünya Şampiyonası'nda kendi pozisyonumda en iyilerden seçilmek, benim için gurur. Kendime hep hedef koyuyorum. O hedefleri aştıkça hem gurur duyuyorum hem de şaşırıyorum. Umarım gençlere iyi örnek oluyorum. Çok gururluyum. Artık bir sonraki seneye bakacağız." ifadelerini kullandı.