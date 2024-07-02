Edin Dzeko İstanbul’u salladı

Tatilin ardından Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarına katılmak üzere Türkiye'ye dönen Dzeko, izin gününü eşi Amra Dzeko ile Boğaziçi'nde tekne turu yaparak değerlendirdi.

Çiftin bu özel anları, Dzeko'nun hayranları tarafından büyük ilgi gördü ve sosyal medyada sevgi dolu mesajlarla karşılandı.

"BİRBİRİNİZE ÇOK YAKIŞIYORSUNUZ"

Fenerbahçe taraftarları, Dzeko'ya olan bağlılıklarını "Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye çok yakışıyorsunuz, lütfen ayrılmayın" ve "Siz birbirinize çok yakışıyorsunuz, mutluluğunuz sonsuz olsun" şeklindeki içten dileklerini yorumlara yazdılar.