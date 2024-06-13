Edin Dzeko kararını verdi. Ezber bozdu

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Edin Dzeko kararını verdi. Ezber bozdu

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü golcüsü Edin Dzeko'nun durumu netleşti.

İtalyan devi Inter ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye imza atan Edin Dzeko yeni kariyerine fırtına gibi bir giriş yapmıştı.

Kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Boşnak yıldız, ligin ikinci yarısında büyük düşüş yaşayınca formasını Batshuayi'ye kaptırmıştı.

Jose Mourinho'nun gelişiyle Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen Edin Dzeko kararını verdi.

Portekizli hocanın çalışmayı düşünmediği, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendireceği iddia edilen Dzeko, 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalacak.

TRT Spor'dan Doruk Tecimer'in haberine göre; Jose Mourinho ile görüşen 38 yaşındaki deneyimli santrfor, kendisine gelen teklifleri reddetti ve 1 yıl daha Sarı-Lacivertli formayı giymeye karar verdi.

Edin Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıktı. Bosna Hersekli yıldız, 23 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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