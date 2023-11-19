Edin Dzeko: Negatif şeyler yaratmaya çalışıyorlar

Fenerbahçe'nin takım kaptanı ve golcüsü Edin Dzeko, Fenerbahçe TV’de yayınlanan Günün Röportajı programında açıklamalarda bulundu.

Dzeko'nun sözlerinden öne çıkan bölümler şöyle:

“Her maç yüzde 100’ümüzü vermek istiyoruz. Sonuçta bizler Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız. Hedefimize ancak birlik olursak ulaşabiliriz. Onların desteğine ihtiyacımız var. Hata yaptığımızda da iyi oynamadığımız zaman da onların desteğine ihtiyacımız var çünkü zor anlarda birlikte olmamız gerekiyor. Onların bizim yanımızda olması çok önemli.

Bireysel performans takımın performansına bağlıdır. Takım iyiyken bireysel performansların da artması normaldir. Takım kazandığı zaman genellikle gol atan oyuncular konuşulur. Ama bizim takımımızda aynı önemde çok fazla oyuncu var. Farklı görevleri var. Taraftarlar zaman zaman bunları göremeyebilirler ama bizler saha içerisinde görüyoruz. Bizim takımımızdaki her oyuncu çok önemli.

Yoğun takvim işimizin bir parçası, büyük takımların bir parçası. Büyük takımlar her maçı kazanmak için oynarlar ve Avrupa’da da mücadele ederler. Bu sebeple 3 veya 4 gün sonra bir maç daha oynamanız gerekir. Buna alışkın oyuncular için bunun normal olduğunu düşünüyorum. Bizim için bu, oyunun bir parçası ve oynayacağımız her maç bizim için önemli. Şimdi Konferans Ligi’nde grup aşamasının sonuna geldik. Önümüzde 2 maç var ve grubu birinci sırada bitirmek bizim için çok önemli çünkü ilk sırada bitirdiğimiz zaman şubat ya da mart ayı geldiğinde bir tur atlamış, dolayısıyla 2 maç eksik oynamış oluyorsunuz. Az maç yapmak her zaman daha iyidir. Ligde de oynadığımız her maç çok önemli. Rakip fark etmeksiniz her maç 3 puan. Dolayısıyla oynayacağımız her maç çok önemli.

Şu anda takımımızda güzel bir atmosfer var. Takım kazandığı zaman insanların dışarıdan negatif şeyler yaratmaya çalışması normaldir. Bence bundan daha büyüğüz. Hepimiz aynı hedef için buradayız. Birbirimize karşılıklı saygı duyuyoruz. Belirtmiş olduğum gibi insanlar içeriye bazı negatif durumlar sokmaya çalışabilirler ama biz büyük bir takımsak bunun üstesinden gelmeyi bilmeliyiz, bunu dışarıya itebilmeliyiz.

Sezon yeni başladı, uzun bir yolumuz var. Birlik olmamız gerekiyor. Bu tarz şeylere de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Burası çok büyük ve geleneksel bir kulüp. Büyük oyuncularımız var. Evet, kadroda eksik oyuncularımız oldu ama onların yerini dolduracak, onlar olmadığında takıma yardım edecek çok fazla kaliteli oyuncumuz var. Takım içerisinde yeterli çözümümüz var. Uzun bir yol ama maç maç, adım adım bakıyoruz. Şu anda pozitif bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.”