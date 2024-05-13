Edin Dzeko pılını pırtını toplayacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Edin Dzeko pılını pırtını toplayacak
Sezon başında Inter ile sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan ve takım kaptanlığı görevini üstlenen Edin Dzeko hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sezona muhteşem bir başlangıç yapan ve adaptasyon sürecini çok kısa sürede atlatan golcü oyuncu sarı lacivertli kulübün taraftarlarını üzecek bir karar aldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek olan Edin Dzeko için ayrılık vakti geldi.

Akşam'ın Arabistan basınından derlediği habere göre; Jorge Jesus'un başında bulunduğu Al Hilal takımı, Edin Dzeko ve Fenerbahçe ile transfer konusunda anlaşmaya vardı.

Dzeko'nun Suudi ekibine yaz transfer döneminin başlamasının ardından imza atacağı açıklandı.

MAURO ICARDI'NİN GERİSİNDE KALDI
Sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve attığı gollerle Süper Lig'de gol krallığı yarışını uzun süre önde götüren Edin Dzeko için işler son haftalarda tersine döndü.

Gol atmakta zorlanan Boşnak yıldız, Mauro Icardi'nin de sakatlığını tamamen atlatması ve formunu tekrar yukarı çekmesinin ardından krallık yarışında Arjantinli yıldızın gerisinde kaldı.

Şu ana kadar ligde Mauro Icardi'nin 23 golü bulunurken Edin Dzeko'nun ise 20 golü bulunuyor.

FENERBAHÇE RAKAMLARI
Edin Dzeko, Fenerbahçe formasını tüm kulvarlarda 44 maçta sırtına geçirirken 3236 dakika sahada kaldı. 38 yaşındaki golcü oyuncu, bu mücadelelerde 24 gol ve 9 asist üreterek takımına skor katkısı verdi.

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