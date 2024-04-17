Edin Dzeko tek tek açıkladı. Takımı topladı Olympiakos ateşini yaktı

Kaynak: Haber Merkezi Fatih Saboviç
Edin Dzeko tek tek açıkladı. Takımı topladı Olympiakos ateşini yaktı
Olympiakos’a karşı Atina’da oynanan ve 3-2 kaybedilen karşılaşmasında tribünlerden tepki çekip onlara Türk bayrağını gösteren Edin Dzeko, takımı rövanşa özel olarak hazırlıyor.

Fenerbahçe, sezonun Avrupa Konferans Ligi’ndeki en kritik karşılaşmalarından birine artık hazır… Teknik direktör İsmail Kartal ve ekibinin takıma verdiği direktifleri arkadaşları ile pekiştiren kaptan Edin Dzeko ise, Atina’da yaşananlar sonrası ekstra motivasyona sahip…

Hem antrenmanlarda hem de saha dışında takım arkadaşlarıyla özel toplantılar yapan Dzeko, Tadic’le birlikte Olympiakos’un zaaflarını arkadaşlarına aktarıyor.

İdmanlardaki hırsıyla dikkat çeken 38 yaşındaki Boşnak kaptan, Olympiakos taraftarlarının negatif tezahüratları sonrasında Türk bayrağını göstererek saha içinde Fenerbahçe’nin direniş fitilini de ateşlemişti.

DURAN TOPLAR VE MERKEZE DİKKAT
Gerek İsmail Kartal’ın analiz ekibi, gerekse Edin Dzeko; takım arkadaşlarını sürekli olarak Olympiakos’a karşı duran top organizasyonlarını özenli yapmak ve rakibi merkezden dağıtmak konusunda ikaz ediyor.

Fenerbahçe’nin kanat bekleri ve topu savunmadan düzenli şekilde çıkarıp 1, 2 ile 3. bölge geçişlerini sağlaması gerektiğinin de altını çizen Dzeko; takım arkadaşlarının her an oyuna ve saha kenarından gelecek direktiflere konsantre kalmasını istedi.

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