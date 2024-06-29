Edin Dzeko’dan beklenmedik hareket

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Edin Dzeko’dan beklenmedik hareket

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Jose Mourinho'nun rehberliğinde hazırlıklarını sürdürürken, takımın golcüsü Edin Dzeko'nun takımdan ayrılma kararı alması, kulüpte şaşkınlık yarattı.

Geçen sezon gösterdiği performansla yaşına rağmen hala zirvede olduğunu kanıtlayan Dzeko, Hajduk Split'ten gelen beklenmedik bir teklifi kabul etti.

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Gennaro Gattuso'nun çalıştırdığı ve Nikola Kalinic'in sportif direktörlüğünü yaptığı Hajduk Split, Dzeko için Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunarak transfer sürecini kolaylaştırmayı talep etti.

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Fenerbahçe forması altında geçtiğimiz sezon kaptan olarak 46 maça çıkan ve 25 gol, 10 asistlik etkileyici bir performans sergileyen Dzeko'nun bu kararı, takım içinde ve taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

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