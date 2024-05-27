Edin Dzeko'dan flaş açıklama

Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko, sezonun bitmesinin ardından açıklama yaptı.

Sarı lacivertli formayla 46 maçta 25 gol atan Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Sezonun ilk gününden son güne kadar her şeyimizi verdik, yeterli olmadı. Birçok nedenden dolayı yeterli değildi. Dün (İstanbulspor maçı) Fenerbahçe ve taraftarları neden asla vazgeçmeyeceğimizi ve neden Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Sezon boyunca ve dün bize çok fazla sevgi gösterdiniz. Sezon boyunca çabalarımızı takdir ettiğinizi biliyoruz. Desteğiniz ve sabrınız için teşekkürler. Bilin ki sizler Fenerbahçe'nin gerçek güçlerisiniz. Her zaman başı dik olan Fenerbahçe, gelecek sezon daha güçlü bir şekilde geri dönecektir."



