Edinson Cavani çocukluk hayalini gerçekleştiriyor

Editör: Ufuk Cingöz
Geçtiğimiz sezonu La Liga ekiplerinden Valencia’da geçiren 36 yaşındaki golcü Edinson Cavani Arjantin yolcusu.
ÇOCUKLUK HAYALİNE GİDECEK
İspanyol basınının haberine göre, Edinson Cavani Valencia’da kadro dışı bırakılmasının ardından kulübüyle sözleşme fesih görüşmelerine başladı. Haberde ayrıca Uruguaylı yıldızın fesih görüşmeleri sonlandıktan sonra çocukluk hayalim diyerek anlattığı Boca Juniors’a transfer olacağı ifade edildi.
PERFORMANSI
2022 yılında Manchester United’dan bedelsiz olarak kadroya katılan Edinson Cavani İspanyol ekibinde çıktığı 28 maçta 7 gol 2 asist kaydetti.