Edip Akbayram'dan üzen haber geldi! Günlerdir yoğun bakımdaydı

Usta sanatçı Edip Akbayram, Kadıköy'deki Haydarpaşa Numune Eğtim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Günlerdir yoğun bakımda tedavisi süren Akbayram’ın durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

Usta sanatçının sağlık durumu hayranlarını üzdü. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, tedavisi devam eden Akbayram'ın doktorları, usta sanatçının sağlık durumunun ağırlaştığını belirtti.

KIZINDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Tedavi sürecinin uzamasıyla birlikte Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram "Her gün oturduğumuz yerlerden geçemiyorum. Seni gördüğüm halde aceleden sana sadece el sallayıp sarılmadan geçip gittiğim için, kar yağdığında beni arayıp 'Camdan bak aşkım' diyemediğin için, her gün arayıp 'Minik aşkım bugün geliyor mu?' diye soramadığın için, 'Haydi kahveye gel' diye beni çağıramadığın için, dünyanın en şefkatli elleriyle saçımı okşayamadığın için ve şu sıcacık gülüşünü göremediğim için kahroluyorum. Seni çok özledim baba. Hepimiz seni bekliyoruz. Hasretle bekliyoruz, umutla bekliyoruz. Bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

1950 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Edip Akbayram, 1970'li yıllarda müziğe başladı. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu.

Zamanla büyük bir hayran kitlesi edinen Edip Akbayram, 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Çiftin Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor.

Ünlü sanatçı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deniz Üstü Köpürür, Aldırma Gönül, Adiloş Bebe ve Kahpe Felek gibi şarkılarıyla tanınıyor.