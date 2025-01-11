Edip Akbayram'ın son durumu nasıl?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Edip Akbayram'ın son durumu nasıl?

Edip Akbayram, geçtiğimiz günlerde evinden düştükten sonra iç kanama geçirmişti. Usta sanatçı hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakıma alındı. Sanatçının kızı Türkü Akbayram, babasının son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sevilen sanatçı Edip Akbayram, evinde düştükten sonra iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede tedavisi sürüyor.

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Daha sonra Akbayram’ın entübe edildiği açıklandı. İç kanama nedeniyle cuma günü ameliyata alınmıştı.

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KIZI SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından babasının sağlık durumuyla ilgili son durum hakkında bilgilendirme yaptı. Akbayram, ''Babamızın sağlık durumuna ilişkin gösterdiğiniz yakın ilgi için çok teşekkür ederiz. Arayıp mesaj atan iyi dileklerini ileten birçok kişiye bu süreçte geri dönemiyoruz, kalbinizin bizimle olduğunu biliyor ve en kısa sürede iyi haberler vermeyi diliyoruz'' ifadelerini kullandı.

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