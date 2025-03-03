Edip Akbayram'ın son röportajı yürekleri ısıttı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da yaşamını yitiren sanatçı Edip Akbayram'ın son röportajı ortaya çıktı.

Kanal D'de ekranlara verilen Güzel Aşklar Diyarı dizisinin setinde oyuncu Halil Ergün ile birlikte kayda alınan röportajda, iki usta sanatçının hoş sohbeti izleyenleri gülümsetti.

istanbul-edip-akbayramin-son-roportaj-592172-175213.jpg

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'ın, son röportajı ortayı yürek ısıttı. 2024 yılının Eylül ayında yapılan röportaj, Kanal D'de yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisinin çekimlerinin devam ettiği Nevşehir Kapadokya'da kaydedildi. Röportajda usta oyuncu Halil Ergün dizi hakkında bilgiler verirken, bölgede ev sahibi olan Edip Akbayram ile karşılaştı.

Usta sanatçıların kameralar karşısındaki hoş sohbeti, izleyenlerin yüzünü gülümsetti.

Son Haberler
Erman Toroğlu'ndan Okan Buruk ve Icardi sözleri
Erman Toroğlu'ndan Okan Buruk ve Icardi sözleri
Edip Akbayram'ın son röportajı yürekleri ısıttı
Edip Akbayram'ın son röportajı yürekleri ısıttı
Öcalan ve PKK'ya dokunulmazlık verilmedi ya!
Öcalan ve PKK'ya dokunulmazlık verilmedi ya!
Anayasanın “laiklik”​​​​​​​ ilkesine aykırı soruşturma
Anayasanın “laiklik”​​​​​​​ ilkesine aykırı soruşturma
Merkez Bankası’nın Sınav Haftası
Merkez Bankası’nın Sınav Haftası