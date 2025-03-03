Edip Akbayram'ın son röportajı yürekleri ısıttı

Kanal D'de ekranlara verilen Güzel Aşklar Diyarı dizisinin setinde oyuncu Halil Ergün ile birlikte kayda alınan röportajda, iki usta sanatçının hoş sohbeti izleyenleri gülümsetti.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'ın, son röportajı ortayı yürek ısıttı. 2024 yılının Eylül ayında yapılan röportaj, Kanal D'de yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisinin çekimlerinin devam ettiği Nevşehir Kapadokya'da kaydedildi. Röportajda usta oyuncu Halil Ergün dizi hakkında bilgiler verirken, bölgede ev sahibi olan Edip Akbayram ile karşılaştı.

Usta sanatçıların kameralar karşısındaki hoş sohbeti, izleyenlerin yüzünü gülümsetti.