Edirne Belediye Başkanı'ndan ulaşım zammı açıklaması

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın kentte ulaşım yapılan zamla ilgili konuştu. Hem taksi ücretlerine hem servis araçlarına ve toplu taşıma zammını "zam yapmak zorunda kaldık" sözleriyle yorumlayan Akın, "Ülkedeki ekonomik koşullar böyle olmasaydı da biz de bu kararı almak zorunda kalmasaydık. Önümüzdeki günlerde projelerimiz ve vaatlerimiz arasında indirim talebi vardı, onu da gerçekleştireceğiz" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Akın, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlık seçimi için CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantı öncesinde soruları yanıtladı.

Akın, Edirne Belediye Meclisi'nde dün alınan taksi ve servislere yüzde 50, toplu ulaşım araçlarına yüzde 37 zam kararı ile ilgili de şunları söyledi:

“Ulaşımla ilgili hem taksici esnafımıza hem servis araçlarına hem de toplu ulaşım sistemine zam yapmak durumunda kaldık. Malum ekonomik gerekçelerle esnaf çok sıkıntılı bir durumdaydı. Bu zamları da en makul seviyede hem vatandaşı mağdur etmeyecek hem de esnafı yok etmeyecek şekilde, sürdürülebilir olması için böyle bir karar almak durumunda kaldık. Keşke ülkedeki ekonomik koşullar böyle olmasaydı da biz de bu kararı almak zorunda kalmasaydık. Önümüzdeki günlerde projelerimiz ve vaatlerimiz arasında indirim talebi vardı, onu da gerçekleştireceğiz.”