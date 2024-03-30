Edirne kan donduran cinayeti. JASAT dedektifleri çözdü

Kaynak: İHA
Edirne kan donduran cinayeti. JASAT dedektifleri çözdü
Jandarma ekipleri Edirne merkeze bağlı Hıdırağa köyünde yaşayan 10 gündür kayıp olan kişinin kaybolmadığını bir cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. Jandarma adamın cansız bedenini toprağa gömülü halde bulurken cinayetle ilgili köyde hayvan ağılında çalışan 1 kişi gözaltına aldı.

Hıdırağa köyünde yanlız yaşayan 51 yaşındaki Hamit Kır’ın 10 gün önce aniden ortadan kayboldu. Durumu fark eden köy muhtarı jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Verilen bilgilere göre köyde hayvan ağılında çırak olarak çalışan olayın şüphelisi İ.T. köylülere, kayıp Hamit Kır’ın kendisine cep telefonundan mesaj atarak yurt dışında olduğunu söyledi. İ.T, ayrıca Hamit Kır’ın kendisine bir ay sonra döneceğini söylediğini anlattı.

Hamit Kır hakkında kayıp başvurusu yapıldıktan hemen sonra süpheli İ.T’nin Gaziantep’e gittiği, buradan ayrıca köylülere yurt dışındayım yazan mesajlar gönderdi.

Jandarma ekiplerinin yakalayarak gözaltına aldığı İ.T’nin üzerinde kayıp şahsın telefonu bulundu. Jandarma diğer yandan kayıp Hamit Kır’ın banka hesaplarından bir gün içinde yaklaşık 500 bin TL paranın başka bir hesaba gönderildiğini belirledi.

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Jandarma ekipleri köyde yaptıkları incelemede köy merasında kayıp Kır’ın cesedini gölet yakınında yakınlarında toprağa gömülü halde bulundu. Cesedin üzerine bulunmaması için birkaç koyun ölüsü atıldığı görüldü. Hamit Kır’ın cenazesi incelenmesi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatarak köyü günlerce didik arayan Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, aynı köyde bir hayvan ahırında çırak olarak çalışan şüpheli İ.T.’yi şüpheli buldu . İ.T., jandarmadaki ifadesinin ardından Edirne Adliyesi’ne gönderildi.

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