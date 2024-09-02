Edirne Sınır Kapısı'nda TIR şoförleri birbirine girdi

Edinilen bilgiye göre, Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan tır sürücüleri arasında çıkan kavgada bıçak darbesi ile yaralanan bir sürücü kendisini bariyerlerden diğer şeride atarak canını kurtardı.

İddiaya göre, iki tır sürücüsü arasında sözlü başlayan tartışma şiddetlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tır sürücüsü meslektaşını bıçak darbeleriyle yaraladı. Meslektaşı tarafından bıçaklandıktan sonra yaralı halde bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçen tır sürücüsü, canını kurtarmak isterken başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi. Yaşanan kavga anları ise çevrede bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı tır sürücüsü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.